Pubblicità in concessione a Google

Non c’è una data ufficiale per le elezioni amministrative 2021. La tornata elettorale doveva tenersi a maggio ma fu rimandata per l’emergenza COVID.

Pubblicità in concessione a Google

Il Governo comunicò che le urne non si sarebbero aperte nella tarda primavera ma in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Ad oggi nessun altra notizia ufficiale è stata diramata.

Si vota anche a Roma, Milano, Napoli e Torino

Le elezioni amministrative 2021, le cosiddette comunali, vedranno aprire i seggi in oltre mille comuni italiani tra cui le quattro città più popolose del Paese: Roma, Milano, Napoli e Torino.

Si vota anche a Grottaglie per il sindaco e nuovo consiglio comunale

Come è ben noto si vota anche a Grottaglie. Mentre la città capoluogo, Taranto, sarà chiamata solo nel 2022.

La data più chiacchierata al momento sarebbe quella del 10 e 11 ottobre. Ovvero una due giorni sul finire della finestra compresa dal governo. Alcuni però sostengono che lo stesso possa anticipare la data a settembre, per timori sullo sviluppo della variante Delta.

Come lo scorso anno, si dovrebbe così votare la domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il tutto per evitare code e assembramenti ai seggi. Non si è parlato al momento di Green Pass ma la situazione è tutta in evolversi.

La legge elettorale in vigore prevede, nei comuni sopra i 15.000 abitanti, che se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere il 50% dei voti (40% in Sicilia) allora si debba tenere un ballottaggio tra i due più votati dopo due settimane.

Nei comuni sotto i 15.000 abitanti, le elezioni amministrative invece si svolgono in un unico turno dove a essere eletto è il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

A Grottaglie intanto è scoppiata la campagna elettorale: quattro al momento i candidati sindaco, eccoli in ordine di annuncio: Alfredo Traversa, Maria Santoro, Vincenzo Lenti e Ciro D’Alò.