Pubblicità in concessione a Google

Tutti si aspettavano il 10 e 11 ottobre le date previste per le Elezioni Amministrative, le cosiddette comunali. I rumors (e sottolineamo rumors) delle ultime ore invece indicano il 26 settembre invece la data più probabile.

Pubblicità in concessione a Google

Pare esista al Viminale una bozza del decreto ministeriale che fisserebbe la data delle elezioni comunali al prossimo 26 settembre. A questo punto molto probabilmente si attenderà il prossimo Consiglio dei Ministri.

A Grottaglie come è noto si voterà per il nuovo Consiglio Comunale e per il sindaco. Se la voce fosse confermata il 10 ed 11 ottobre toccherebbe agli eventuali ballottaggi.