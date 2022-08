Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie è tra i possibili candidati a ricoprire l’incarico di Presidente della Provincia di Taranto.

La notizia non è ufficiale ma emerge da diversi articoli pubblicati negli ultimi giorni sui media locali e che indicano il primo cittadino di Grottaglie tra i candidati alla carica di Presidente.

Quando si vota per la Provincia di Taranto

Le elezioni si svolgeranno nell’unica giornata di domenica 18 settembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la sede della Provincia di Taranto via Anfiteatro, 4 “Salone degli Stemmi” 1° piano.

Chi può esser eletto Presidente

Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n.56 e ss.mm.ii. sono eleggibili alla carica di Presidente i sindaci in carica nei Comuni della provincia di Taranto alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature e il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Chi vota

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Taranto in carica alla data delle elezioni, 18 settembre 2022.

Termini per la presentazione delle candidature

Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Taranto via Anfiteatro n.4, domenica 28 agosto 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e lunedì 29 agosto 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00.