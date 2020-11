Il Partito Democratico provinciale si riunisce in videoconferenza per programmare le scelte politiche in vista delle prossime elezioni amministrative in provincia di Taranto.

L’intendo è quello di delineare una metodologia comune di lavoro e a ricercare le più ampie intese territoriali.

Si vota in 9 comuni, tra cui Grottaglie

Nove in tutto i Comuni chiamati al voto la prossima primavera per eleggere Sindaco e Consigli comunali. Quattro con sistema a doppio turno: Ginosa, Grottaglie, Massafra e San Giorgio Jonico; cinque a turno unico: Avetrana, Fragagnano, Monteparano, Statte e Torricella.

Scelta del candidato Sindaco, dovrà emergere al termine di un percorso programmatico e propositivo

Definite alcune linee fondamentali lungo le quali si dovrà sviluppare il lavoro dei prossimi mesi. Le prime indicazioni emerse dal meeting risultano essere le seguenti:

• Occorre favorire la più ampia coalizione, unita dal programma condiviso di innovazione e partecipazione alla vita pubblica della comunità;

• La scelta del candidato Sindaco, dovrà emergere al termine di un percorso programmatico e propositivo;

• La scelta dei nomi da mettere nella lista del Partito Democratico, nei comuni a doppio turno, sarà espressione delle risorse umane e professionali del PD ed aperte alla società civile, alle professioni, alle parti sociali, al terzo settore, all’imprenditoria, alle lavoratrici e ai lavoratori;

• Le liste dovranno essere caratterizzate da una partecipazione di donne e giovani piú ampia possibile;

• Indispensabile compiere la verifica delle esperienze amministrative di governo di fine mandato e valutare l’operato concreto di ciascuna di esse;

• Procedere, territorio per territorio, in squadra con la Federazione provinciale, nel sistema di regole sopra descritte, per poi avanzare in autonomia;

• I circoli territoriali, in questo lavoro, certamente potranno contare sul supporto e sulla collaborazione della Federazione provinciale, degli eletti in Consiglio regionale, della Direzione regionale e della Direzione e Segreteria nazionale.

All’incontro hanno partecipato il commissario della federazione provinciale, Giovanni Chianese, il coordinatore dell’iniziativa politica della segreteria nazionale Nicola Oddati ed i segretari dei circoli territoriali: Bartolo Punzi (Avetrana); Domenico Lasigna (Massafra); Antonello Zicari (Ginosa); Antonio Pupino (Marina di Ginosa); Francesco Montedoro (Grottaglie); Mimmo Birardi (Monteparano); Salvatore De Felice (San Giorgio Jonico). L’assenza temporanea delle due realtà territoriali, Fragagnano e Statte, è dovuta alla fase di riorganizzazione del Partito Democratico nei territori.