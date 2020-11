“In vista delle prossime elezioni comunali che si svolgeranno in primavera abbiamo deciso di aderire al gruppo di lavoro che si sta costituendo tra alcune delle forze politiche della amministrazione uscente di centro sinistra e movimenti territoriali. Ad orientarci in questa scelta è un profondo senso di responsabilità nei confronti dei cittadini di Grottaglie, una comunità che, soprattutto nel drammatico momento di emergenza che stiamo vivendo a causa delle conseguenze del Covid, non può permettersi salti nel buio.”

Cosi gli Attivisti 5 Stelle Grottaglie con un comunicato inviato ai media a margine della adesione al tavolo del centrosinistra, in costituzione per le prossime Elezioni Amministrative 2021.

“Consapevoli che un azzeramento dell’esperienza di governo locale che sta per concludersi produrrebbe conseguenze dannose per la collettività, vogliamo essere parte attiva e determinante nella costruzione di un progetto politico, che da un lato garantisca continuità amministrativa, dall’altro vada a colmare, grazie anche al nostro contributo, quegli errori commessi che non ci siamo sottratti dall’evidenziare in questi anni.”

Si legge nel comunicato.

“Mai come in questo momento c’è bisogno di buon senso e maturità politica. Di mettere da parte personalismi e sterili litigiosità, di cui purtroppo le forze politiche in campo sono fin troppo attraversate e che non fanno che alimentare sfiducia nelle istituzioni.”

Soluzione per l’IMU dei terreni edificabili

“La nostra scelta è ponderata e lungimirante. Vogliamo portare le nostre proposte nell’agenda programmatica che andremo a costruire con le altre forze politiche a partire dai prossimi giorni: dal cercare finalmente una soluzione condivisa ai problemi inerenti l’IMU dei terreni edificabili, che il nostro portavoce Gianpaolo Cassese segue da molto tempo, ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), che vogliamo sviluppare per dare piena attuazione agli effetti positivi previsti dal reddito di cittadinanza, misura introdotta grazie al Movimento 5 Stelle al governo del Paese. Porteremo tante proposte e attraverseremo questa esperienza con umiltà, lealtà, concretezza.”

Informano nel comunicato.

“Ispirati dai valori del M5S che hanno sempre animato il nostro attivismo, siamo convinti che con la nostra partecipazione al tavolo di lavoro, il programma politico di una nuova, possibile coalizione, sarà più ricco e più vicino ai bisogni dei cittadini, ai quali desideriamo dedicare tutto il nostro impegno.

In alto i cuori.”

Cassese: “condivido la posizione Attivisti 5 Stelle di Grottaglie“

“A chi in queste ore mi scrive chiedendomi quale sia la mia posizione in merito alla scelta degli Attivisti 5 Stelle di Grottaglie di aderire al costituendo “tavolo” del centro sinistra, avviato dall’amministrazione uscente in vista delle Amministrative del 2021, posso tranquillamente dire che condivido pienamente le loro valutazioni che emergono chiaramente attraverso il comunicato stampa che hanno diffuso oggi e che invito a leggere. Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio perché la considero una scelta responsabile nei confronti dei miei concittadini.”