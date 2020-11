“L’unità del centrodestra per Fratelli d’Italia è un valore irrinunciabile e coerentemente con quanto sottolineato più volte dal nostro partito, sia a livello nazionale che regionale, anche a Grottaglie la nostra intenzione è quella di avviare con gli alleati di centrodestra un dialogo costante, al fine di realizzare un chiaro ed efficace programma di rilancio dell’azione politico-amministrativa locale, in particolare dopo questa brutta emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia. Per Fratelli d’Italia è imprescindibile il confronto propositivo e leale, nella consapevolezza che Centrodestra unito, però, non significa un progetto chiuso in sé stesso, ma una coalizione inclusiva e in grado di aprirsi anche ad altre esperienze politiche e civiche, alla società civile, ai comitati, all’associazionismo e a tutte le migliori risorse della nostra comunità in vista delle elezioni del 2021.”

E’ quanto comunica in una nota inviata ai media Fratelli d’Italia Grottaglie.

“Non ci sono preclusioni, porte aperte a tutti coloro che hanno a cuore il bene della cittadinanza.”

Così i coordinatori di Fratelli d’Italia Grottaglie Orazio Antonazzo e Angelo Basta.