Un comunicato stampa a firma dei gruppi politici di UTO’PIA, Obiettivo Comune e Italia in Comune sancisce la nascita del cosiddetto: “Laboratorio politico di centrosinistra a Grottaglie”.

I tre gruppi politici attualmente a sostegno del sindaco lamentano un’assenza di confronto con la maggioranza proprio sui temi che riguardano le prossime elezioni comunali.

Questo il manifesto politico della nuova realtà a Grottaglie.

“Nasce il Laboratorio politico di centrosinistra, a seguito di un’assenza di confronto reale con l’attuale maggioranza, su temi fondamentali che avrebbero dovuto portarci alle prossime amministrative.

Tre gruppi politici che ne fanno parte, hanno scelto è deciso nei giorni scorsi, di costituire un “Laboratorio politico di Centrosinistra”, dove la politica sarà al centro di un confronto democratico per una leale alleanza che diventi un riferimento per le prossime amministrative. Un progetto che veda la buona politica e la buona amministrazione al centro. Non siano in futuro gli slogan a prevalere sui contenuti. La buona politica al servizio della comunità, non la ricerca affannata di consenso, ma la ricerca di una politica che faccia fare alla nostra città un salto di qualità dialettico e di confronto democratico. Grottaglie può essere di più e le forze di centrosinistra unite possono accompagnare questa crescita. Di questo laboratorio fanno al momento parte: Italia in Comune, Obbiettivo Comune e progetto UTO’PIA.

Non c’è, ne un candidato sindaco ne un voler andare contro nessuno, ma un’idea di politica che mira a far diventare ogni cittadino ed i suoi bisogni lo scopo o l’obiettivo da raggiungere. Non un sindaco di tutti, ma per tutti. Una città che coinvolga le periferie tanto da farle diventare “centro”, i giovani quanto i meno giovani, le donne quanto gli uomini, tutti e tutte dovranno sentirsi protagonisti della propria comunità. La buona politica al centro affinché sia al servizio dei cittadini.

Tutta la comunità sente la necessità di avere la politica dalla sua parte, mai come in questo periodo di sofferenza generale economica e sanitaria, causata dal Covid 19.

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato un confronto con le altre forze del centrosinistra, tra le quali il Partito Democratico, con cui riteniamo di condividere intenti e obiettivi, oltre che la volontà di fare un percorso che possa portare alla realizzazione di un grande progetto di centrosinistra nella nostra città.

Percorso auspicato anche da altre forze del centrosinistra grottagliese, Art.1 e Sinistra Italiana, con l’appello lanciato nei giorni scorsi.

Siamo convinti che il percorso sia quello giusto. Il popolo di centrosinistra ha bisogno di avere riferimenti di appartenenza chiari e non di convenienza elettorale.”