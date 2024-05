La Commissione Elettorale del Comune di Grottaglie rende noto che, in vista delle elezioni europee indette per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, è aperta la selezione per la nomina degli scrutatori da impiegare negli uffici di seggio.

Priorità per studenti, inoccupati, disoccupati, cassintegrati e precari

Come da consuetudine e in linea con le disposizioni della Commissione Elettorale Comunale, la priorità nella nomina degli scrutatori sarà data a:

Studenti non lavoratori

Inoccupati

Disoccupati

Cassintegrati

Precari

regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori, di età non superiore a 50 anni e che non abbiano già svolto le funzioni di scrutatore nell’ultima consultazione elettorale.

Requisiti e Modalità di Presentazione della Domanda

Possono presentare domanda per la selezione degli scrutatori tutti gli elettori del Comune di Grottaglie in possesso dei seguenti requisiti:

Essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Grottaglie

Avere compiuto il 18esimo anno di età

Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea

Godere dei diritti politici

Non essere dipendenti di enti pubblici

Non essere stato condannato per reati previsti dalla legge

Non essere interdetto o inabilitato

Gli interessati che rientrano nelle categorie prioritarie (studenti non lavoratori, inoccupati, disoccupati, cassintegrati, precari) dovranno presentare la domanda entro mercoledì 15 maggio 2024 allegando copia di un documento di identità in corso di validità e la relativa autocertificazione attestante la propria condizione.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere inviata tramite:

Email: all’indirizzo elettorale@comune.grottaglie.ta.it

Di seguito è possibile scaricare l’avviso pubblico e la dichiarazione di disponibilità.

La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori entro il 20 maggio 2024.