Elezioni Europee 2024: Grottaglie tra gli ultimi comuni per Affluenza in provincia di Taranto

Sette grottagliesi su dieci hanno scelto di non andare a votare. Un dato allarmante e che deve far riflettere soprattutto la classe politica locale, colpevole di non aver avviato idonee azioni per contrastare la disaffezione verso la res pubblica da parte della comunità.