Il Comune di Grottaglie informa i cittadini iscritti a votare solitamente presso le sezioni 1-2-4-5 e 20 ubicate presso l’istituto scolastico “Don Bosco” in via Oberdan che il luogo, per l’esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche fissare per il 25 settembre 2022, è trasferito presso l’Istituto scolastico “Don Luigi Sturzo” in via Don Sturzo, 4.

