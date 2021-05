Elezioni, “Lettera ai cittadini di Grottaglie – Alfredo Traversa Candidato Sindaco”

Pubblicità in concessione a Google

Alfredo Traversa candidato sindaco a Grottaglie ha diffuso una lettera aperta alla città. Ecco il contenuto integrale.

“LETTERA ALLA COMUNITÀ DI GROTTAGLIE

Nell’accettare la candidatura a Sindaco per le prossime elezioni amministrative della nostra Città, sento il bisogno di comunicarvi la grande speranza, gioia e forza che provo al pensiero di poter ricambiare l’amore che ho sempre provato e testimoniato con i fatti per la nostra incredibile Comunità. Non vi nascondo che mi interrogo ogni giorno sulle cose e le persone che vivono dove anche io ho deciso di vivere e morire. Mi chiedo se il nostro convivere sia quello giusto, mi chiedo se si possa fare qualcosa di più, mi chiedo se possiamo immaginare una Comunità migliore. È tumultuoso il mio battito del cuore, proprio come un innamorato per la sua amata. In questa breve lettera voglio dirvi che porrò al centro del mio impegno la valorizzazione del prodotto più bello che abbiamo. Lotterò perché finalmente si abbia contezza della parte più interessante della nostra Comunità, perché finalmente si possa guardare alla nostra Città come riferimento, come reale possibilità di crescita del territorio. Porrò al centro il capitale più importante che da sempre tendiamo a nascondere, o peggio, a denigrare: il capitale umano. Sì, dobbiamo avere la forza e l’orgoglio di ritrovarci insieme, di reinventare in comune l’identità della nostra amata Grottaglie. Saremo nel breve futuro al centro di grandi cambiamenti, saremo a breve una delle Città della Puglia che più potrà sviluppare diversi sistemi economici, culturali, ambientali. Nuovo Lavoro, Nuova Sanità. Nuova Cittadinanza. Arriviamoci a questo appuntamento con una sempre maggiore stima di noi stessi. Diamo il giusto valore a tutte le persone che vivono questo paese. Ognuno si senta chiamato ad esprimere le proprie capacità. Io avrò sempre la porta spalancata per tutti. Per tutti quelli che vorranno dare un po’ di sé per il Bene Comune, per tutti quelli che avranno bisogno della mano pubblica io ci sarò, con i miei difetti, i miei limiti, la mia anima. Non batterò i pugni sui tavoli per rivendicare qualcosa per Grottaglie: io ribalterò i tavoli, perché le idee se hanno la forza camminano da sole e si trasformano in fatti. Tutti siamo chiamati a dare il proprio contributo, ora per un’altra Grottaglie, per essere Domani nella Storia.

Grazie per l’ascolto

19 Maggio 2021​ Alfredo Traversa “