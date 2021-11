Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del presidente del Consiglio e di un Vice Presidente.

Nella prima assise dello scorso lunedì non vi è stato raggiunto il quorum pertanto non sono stati eletti ne presidente del Consiglio e ne il suo vice. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio palese per appello nominale, ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

Aurelio Marangella ha preso “solo” 17 voti, non abbastanza per esser eletto in questa prima chiama. Francesco Donatelli è stato votato dall’opposizione tutta.

Che succede adesso

Considerando che nessun Consigliere ha conseguito la maggioranza prescritta, si procederà a nuova votazione, in una successiva seduta, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Comunale.

Il vice presidente

L’elezione del Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ha luogo successivamente alla nomina del Presidente con votazione separata e con le stesse modalità. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l’intera durata del mandato del Consiglio Comunale.

Eventuale revoca

Su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio Comunale, possono essere revocati dall’incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio palese per appello nominale.

Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:

a) La convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché l’iscrizione all’ordine

del giorno degli argomenti richiesti;

b) -La potestà di mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la

regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;

c) – La facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza;

d) – L’allontanamento dall’auditorio , previ opportuni avvertimenti ,di chiunque sia

causa di disturbo o di disordine;

e) – La scelta degli scrutatori;

f) -La convocazione e la presidenza della Conferenza dei Capigruppo.

g) Al Presidente del Consiglio sono assicurati per il puntuale svolgimento delle funzioni

di competenza e per l’utile raccordo con gli altri organi istituzionali, strutture e

mezzi idonei.

h) “Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi

Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio”.

Al medesimo compete l’indennità di funzione come per legge.