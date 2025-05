Pubblicità in concessione a Google

Taranto, 2 maggio 2025 – È stato pubblicato il comunicato ufficiale della Provincia di Taranto con i nomi dei tre candidati alla carica di Presidente. Si tratta di Ciro D’Alò (sindaco di Grottaglie), Gianfranco Palmisano (sindaco di Martina Franca) e Alfredo Longo (sindaco di Maruggio). Le elezioni si terranno giovedì 22 maggio 2025.

I candidati ufficiali

Il comunicato ufficiale conferma che sono tre i candidati in corsa per la Presidenza della Provincia di Taranto:

Ciro D’Alò – Sindaco di Grottaglie

– Sindaco di Grottaglie Gianfranco Palmisano – Sindaco di Martina Franca

– Sindaco di Martina Franca Alfredo Longo – Sindaco di Maruggio

Le candidature sono state presentate tra il 1° e il 2 maggio 2025 e sono state tutte regolarmente sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, come previsto dalla normativa vigente.

Modalità di voto

Le votazioni si svolgeranno in una sola giornata, giovedì 22 maggio 2025, dalle ore 8:00 alle 20:00. L’unico seggio sarà allestito presso la Sala Consiliare “Paolo Tarantino” del Palazzo della Provincia, in via Anfiteatro n.4 a Taranto.

L’elezione è di secondo grado: non votano i cittadini ma solo gli amministratori locali. Possono votare:

I sindaci in carica

in carica I consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Taranto

Il peso del voto è ponderato in base alla popolazione del Comune di appartenenza dell’elettore, secondo quanto stabilito dalla legge.

Durata e compiti del presidente

Il presidente della Provincia di Taranto rimarrà in carica per quattro anni. Tra i compiti principali:

Rappresentare l’ente

Convocare e presiedere il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci

Supervisionare i servizi e gli uffici provinciali

Attuare le funzioni attribuite dallo statuto

Il Consiglio Provinciale attualmente in carica non sarà rinnovato in questa tornata elettorale: è stato eletto lo scorso anno e rimarrà in carica. È composto da 12 consiglieri, poiché la popolazione provinciale si colloca tra i 300.000 e i 700.000 abitanti.

Il contesto istituzionale

La riforma Delrio ha trasformato le Province in enti di secondo livello, con funzioni fondamentali su ambiente, scuole superiori, strade provinciali e pianificazione territoriale. Nonostante l’assenza di voto popolare diretto, queste elezioni sono fondamentali per stabilire la governance di un ente che ha ancora un impatto concreto sulla vita dei cittadini.

Le dinamiche tra Comuni, il peso politico delle varie aree e le strategie dei partiti locali renderanno questa tornata elettorale particolarmente significativa. La presenza di tre candidati sindaci rafforza l’idea di una competizione vera e sentita.