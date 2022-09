Elezioni Provincia Taranto, PD e intera coalizione Grottaglie Domani: “Sosteniamo Melucci, si interesserà di Aeroporto e Leonardo”

Pubblicità in concessione a Google

Si svolgeranno domenica 18 settembre le Elezioni alla carica di Presidente della Provincia di Taranto. I candidati ammessi secondo l’ordine di sorteggio effettuato dall’Ufficio Elettorale Provinciale, sono:

PUNZI IGNAZIO sindaco del Comune di Montemesola

MELUCCI RINALDO sindaco del Comune di Taranto

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nell’unico seggio costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Taranto, via Anfiteatro n.4 Taranto, primo piano “Salone degli Stemmi”.

Sulla candidatura di Melucci è intervenuto la sezione locale del PD di Grottaglie.

“Il Segretario del Partito Democratico di Grottaglie e il gruppo dei consiglieri comunali di opposizione che fanno riferimento alla coalizione Grottaglie Domani, hanno avuto un incontro cordiale con il candidato alla Presidenza della Provincia, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Nell’incontro i suddetti esponenti nel dare il più ampio e convinto sostegno a Rinaldo Melucci per le prossime elezioni che si terranno domenica 18 settembre p.v., hanno formalmente richiesto al prossimo Presidente della Provincia, un impegno ed una disponibilità convinta, certamente verso la nostra Provincia, ma in particolare per le questioni determinanti che riguardano la nostra città, questione che hanno una rilevanza provinciale e non solo (Leonardo, Aeroporto).”

Si legge nella nota diffusa sui social.

“Il Sindaco Rinaldo Melucci ha ringraziato per il sostegno e si è impegnato a lavorare in sinergia con gli amministratori locali e con tutte quelle articolazioni sociali pubbliche e private rappresentanti il territorio”.