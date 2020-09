Pubblicità

“Una grande partecipazione ed un’occasione per discutere del lavoro fatto e dei tanti temi e progetti da portare nel prossimo Consiglio regionale. Ieri sera, nel Resort Mon Reve di Taranto-Talsano, si è svolto l’incontro con i cittadini quale momento conclusivo della nostra campagna elettorale.”

Pubblicità

E’ quanto dichiara a margine dell’evento Mino Borraccino, assessore regionale e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

“E’ stato un momento importante, di sintesi e di proposta per la legislatura che seguirà a quella uscente. E’ stata l’occasione per ripercorrere insieme le tante battaglie fatte, principali impegni portati a termine dall’assessorato allo Sviluppo Economico, da me guidato: dai 246 milioni di euro per le piccole e medie imprese del “Titolo II circolante” per l’emergenza Covid, ai minibond contro la crisi, al microprestito straordinario di 248mila euro; poi, il lavoro per la zona economica speciale jonica, l’aeroporto di Grottaglie, finanziato con sette milioni, il progetto di Fiera internazionale dell’aerospazio nel 2021, la Fiera del mare a Taranto, il piano strategico per il capoluogo ionico; l’impegno per le politiche occupazionali, dalla sanità ai lavoratori Leonardo e, in generale, del settore metalmeccanico, alla formazione rivolta ai giovani, all’innovazione e digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Infine, il turismo sostenuto da interventi infrastrutturali, come la rete idrica e fognaria a Pulsano, Leporano e nelle marine e le reti viarie. “

Cosi Borraccino.