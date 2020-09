Meno di un punti percentuale separano Emiliano da Fitto in provincia di Taranto. In riva allo ionio quindi il presidente uscente non tiene il ritmo generale che lo ha visto trionfare in Puglia e Fitto tiene botta.

Il PD è il primo partito con 13,91%, segue Fratelli d’Italia con 13,17% e la Lega Salvini con il 9,99%.