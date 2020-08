Lucia Pompigna è un perito tecnico commerciale. Subito dopo il diploma, intraprende l’attività lavorativa come impiegata. L’ingresso in giovane età nel mondo del lavoro le consente di intravedere sin da subito un mondo di mezzo capace di condizionare l’economia e lo sviluppo dei territori. Decide, dopo alcuni anni di esperienza, che quel mondo non le piace e ripiega su un lavoro generalmente considerato meno gratificante: la bracciante agricola. Una scelta che però le consente di conciliare lavoro e famiglia, dal momento che si tratta di un impegno a tempo determinato. Ben presto si rende conto che a regolare il sistema sono sempre le stesse metodiche e quindi ritiene opportuno intraprendere una attività di militanza sindacale, opponendosi così ad una delle tante forme di mafia: il caporalato. Una battaglia che continua tuttora per dare una possibilità di riscatto a tanti ma sopratutto a tante, italiane e straniere, che nel settore agricolo operano rappresentando l’anello debole della catena.

Anna Barbara Maria Sgobbio, detta Anna

Pedagogista clinica con una lunga esperienza nel mondo della scuola, nel quale ha operato per ben 43 anni, prima come insegnante e poi come dirigente scolastico. Un rapporto che prosegue anche oggi, seppur in maniera diversa. Anna Sgobbio infatti, in pensione da due anni, attualmente si occupa di formazione del personale scolastico. Particolarmente sensibile alle esigenze dei bambini e delle fasce sociali più deboli. Ha fondato nel 1978 l’Arci di Crispiano e tuttora collabora allo sviluppo dell’associazione ed in genere del mondo del Terzo settore, palesando una forte inclinazione verso i più bisognosi. Non a caso definisce il suo impegno in politica “cura degli altri come dovere civile”. Si candida da indipendente nella lista del Partito Democratico.