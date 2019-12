Domenica 12 gennaio si terranno anche a Grottaglie le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato presidente della Regione Puglia.

Per tale ragione, nei giorni scorsi, si è costituito il comitato organizzativo composto dalle forze di centrosinistra della città: Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Uto’pia e Liberamente.

Dove si vota a Grottaglie

I gazebo saranno aperti tutto il giorno presso la Piazza Mercato Coperto di via delle Torri dove i cittadini potranno scegliere tra i quattro candidati presidente: Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano.

Il Comitato promotore a Grottaglie

“Il centrosinistra, ancora una volta, ha deciso di far scegliere ai cittadini chi li rappresenterà come loro candidato presidente della Regione. L’obiettivo, come sempre, è chiamare alla partecipazione politica i cittadini in prima persona, facendo diventare protagonista il popolo, che ha bisogno di essere rappresentato, coniugando i valori della sinistra. Partiti e movimenti politici, dunque, si mobiliteranno per chiamare a raccolta i grottagliesi.”

Presente Utopia e Ciro Petrarulo, assente Sud in Movimento e Ciro D’Alò

“Non si può non notare l’assenza, in questo comitato organizzativo, di Sud in Movimento, il movimento del sindaco D’Alò, da sempre dichiaratosi di sinistra, che appare indeciso sulla scelta di partecipare attivamente alle primarie regionali, nonostante la sua vicinanza dimostrata in più occasioni con il presidente Michele Emiliano. L’appuntamento è programmato, dunque, per domenica 12 gennaio, per scegliere insieme chi sfiderà il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo anno”.

Si legge nella nota diffusa dal Comitato promotore.

La posizione del Sindaco

Durante l’intervista di fine anno rilasciata a Gir Ciro D’Alò ha motivato la scelta di non esser presente al tavolo del centrosinistra grottagliese: