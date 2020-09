Nessuno dei nove candidati grottagliesi potrà esser eletto e conquistare uno scranno a Bari. In questo preciso momento lo spoglio in alcune sezioni è ancora in corso, pochissime ormai, ma sui dati sono ufficiali si possono tirare già le somme.

Fitto vince a Grottaglie

A Grottaglie vince Raffaele Fitto, Emiliano è staccato di circa 9 punti. A tirare la vittoria di Fitto a Grottaglie è Maria Santoro, le urne l’hanno decretata la più suffragata a Grottaglie. Con la metà dei voti, come secondo dei più votati, si piazza Ciro Petrarulo.

Maria Santoro voti totali in provincia di Taranto

Sono circa 2.613 (al momento in cui scriviamo le sezioni scrutinate in tutta la provincia sono 533 su 544) i voti presi da Maria Santoro in tutta la provincia.

Maria Santoro voti totali solo a Grottaglie

2.196 solo a Grottaglie per la prima candidatura di Maria Santoro. E’ prima nella città di Grottaglie. Petrarulo secondo con la metà dei voti: 1.190.

L’annuncio: “Pronta per le Comunali. Costruiamo un grande progetto moderato”

Poco fa sui social Maria Santoro ha ringraziato tutti i suoi elettori e, a sorpresa, ha già programmato il suo futuro: “Da qui si parte per la costruzione di un grande progetto moderato in vista delle amministrative del 2021”.

Grottaglie ha quindi già un suo primo candidato sindaco?