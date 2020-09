Elezioni Regionali Puglia 2020: Maria Santoro lancia i “Comizi in diretta” sui social

Comizi in diretta” è questo il claim lanciato da Maria Santoro, candidata con la lista “La Puglia Domani” nella circoscrizione della provincia di Taranto alle Elezioni Regionali in Puglia del 20 e 21 settembre.

“Il virus covid-19 come è evidente è ancora presente. Non sappiamo se potremo fare i consueti comizi e poterci incontrare nelle piazze. Siamo in attesa di avere disposizioni in tal senso e nel frattempo abbiamo deciso di lanciare una serie di appuntamenti, on line, per raccontarvi il nostro programma, perché ho deciso di candidarmi e come potrò rappresentare tutte le vostre esigenze in Regione.”

Così Maria Santoro annuncia questa novità, dei veri e propri comizi in diretta sui social, per dare la possibilità ai cittadini, anche durante questo periodo, di poter vivere questa campagna elettorale 2020.