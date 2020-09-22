Ecco di seguito i risultati, preferenza per preferenza, dei candidati della circoscrizione della provincia di Taranto nei seggi di Grottaglie:
LA PUGLIA DOMANI
|Candidato
|Preferenze
|SANTORO MARIA
|2.196
|TOMMASINO GIUSEPPE GREGORIO BENEDETTO
|116
|INFESTA NICOLA
|91
|SCALERA ANTONIO PAOLO
|87
|MONTANARO LUIGI
|54
|MAZZA PATRIZIO
|18
|SCARCIGLIA ALESSANDRO
|5
FRATELLI D’ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|PERRINI RENATO
|168
|RIGO MARIO
|148
|PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO
|80
|MAIORANO LUIGI GIOVANNI
|61
|VIETRI GIAMPAOLO
|54
|ARRE’ FRANCESCA
|35
|PERRONE AGOSTINO DETTO COSTANTINO
|4
UDC – NUOVO PSI
|Candidato
|Preferenze
|DONATELLI GIOVANNA
|439
|PIERRI FRANCESCO
|202
|FUGGIANO SALVATORE CLAUDIO
|84
|PONTICELLI SALVATORE DETTO TOTO
|65
|SISTO SERGIO
|42
|BASILE DEBORA
|–
|CITO MARIO
|–
LEGA SALVINI PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|CONSERVA GIACOMO
|46
|TRAMONTE ANTONIO
|40
|TURCO FRANCESCO
|29
|LATERZA LUIGI DETTO GIGI
|22
|BOCCUNI PATRIZIA
|10
|UNGARO GIOVANNI
|7
|LIUZZI STEFANO
|6
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
|Candidato
|Preferenze
|FRANZOSO FRANCESCA
|104
|DE PALMA VITO
|39
|MORGANTE LUIGI
|35
|DI CUIA MASSIMILIANO DETTO “MASSIMO”
|28
|INGROSSO UMBERTO
|24
|CONVERTINO FLORIANO
|16
|MARRAFFA MICHELE
|15
CON EMILIANO
|Candidato
|Preferenze
|PETRARULO CIRO
|1.190
|MOSCOGIURI ROSA DETTA ROSSELLA
|57
|LOPANE GIANFRANCO
|21
|LAROCCA LORENZO
|14
|BOVE GIUSEPPA DETTA TONIA
|12
|CARELLI ANNA DETTA ANITA
|9
|MICCOLI ANGELO
|6
PARTITO DEMOCRATICO
|Candidato
|Preferenze
|PALMISANI ANNA DETTA “ANNARITA”
|368
|PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA”
|203
|MAZZARANO MICHELE
|170
|DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO”
|56
|SGOBBIO ANNA BARBARA MARIA DETTA “ANNA”
|26
|LONOCE LUCIO
|20
|POMPIGNA LUCIA
|11
SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|BORRACCINO COSIMO DETTO MINO
|458
|TURTURICI TIZIANA
|47
|ALBA DONATO
|32
|TURCO GIUSEPPE DETTO PEPPO
|27
|SARACINO GLORIA ANNA
|10
|BRUNO ANTONIO
|9
|MELLONE MARIA GRAZIA
|4
ITALIA IN COMUNE
|Candidato
|Preferenze
|GALEONE ANTONELLA
|216
|BITETTI PIETRO
|55
|GRASSI ARMANDO
|30
|PASTORE PASQUALE
|14
|MIOLA ANNA DETTA MARILENA
|2
|SUMA ADELE MARIANGELA
|1
|DI PIPPA GIAMBATTISTA
|–
POPOLARI CON EMILIANO
|Candidato
|Preferenze
|PUNZI VITO ANTONIO
|38
|STELLATO MASSIMILIANO
|32
|FARILLA COSIMA DETTA MINA
|27
|MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER
|20
|CINTO MADDALENA
|6
|D’AVANZO FRANCO
|6
|BOSHNJAKU FATBARDHA DETTA BIANCA
|1
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
|Candidato
|Preferenze
|LEO FRANCESCO
|66
|CONVERTINI ELENA
|27
|CARBOTTI GIOVANNI MICHELE DETTO “NINO”
|19
|CAPRIULO DANTE
|11
|BALDO ELIANA
|6
|BENNARDI GIUSEPPE
|3
|CARATI ANNAMARIA
|2
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|MANICA GRAZIA
|74
|SPALLUTO ALFREDO
|26
|DI MAMBRO TIZIANA
|2
|LOMARTIRE MAURIZIO
|2
|SPINALI LORENA
|2
|BASI FRANCESCO
|1
|MAGRI’ TIZIANA
|–
PARTITO ANIMALISTA
|Candidato
|Preferenze
|CERIELLO CRISTIANO
|1
|TOTARO MATTIA
|1
|CAMPANA ISABELLA
|1
|PALUMBO PATRIK
|–
|ARMENANTE GIUSEPPE
|–
SINISTRA ALTERNATIVA
|Candidato
|Preferenze
|CIAVARELLA ANTONIETTA
|1
|PORFIDO NICOLA
|–
|POMO MAURO
|–
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
|Candidato
|Preferenze
|RUSCIANO PIETRO
|2
|COCCIA EMILIA
|1
|NACLERIO LETIZIA
|–
|CANDELLI FEDERICO
|–
|TROCCOLI PIETRO
|–
|SANNICANDRO ANGELA
|–
|TANZI ROBERTO
|–
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
|Candidato
|Preferenze
|TRACQUILIO FRANCESCO
|–
|GELARDI VINCENZO
|–
|DELL’EDERA ANTONIA
|–
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
|Candidato
|Preferenze
|TRACQUILIO FRANCESCO
|–
|GELARDI VINCENZO
|–
|DELL’EDERA ANTONIA
|–
PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
|Candidato
|Preferenze
|LANOTTE GIOVANNA
|1
|DICORATO MICHELE
|–
|BRANCATO BRUNO
|–
DC PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|TRAMONTE LUIGI
|–
|CUSCITO SANTA
|–
|ROTONDO LAURA
|–
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|GIORGIO GIACINTO
|–
|GUACCI ANTONIO
|–
|DI PALO STEFANIA
|–
|GRECO FRANCESCO
|–
SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
|Candidato
|Preferenze
|RAGONE GIANCARLO
|–
|AMBROSINI NICOLA
|–
|CURCI DONATO
|–
|ROMITO MARIA CRISTINA
|–
MOVIMENTO 5 STELLE
|Candidato
|Preferenze
|GALANTE MARCO
|62
|SILVESTRI GAIA
|40
|MOLENDINI FABIOLA AGATA
|31
|LA NEVE VINCENZO
|30
|ALOIA LUCIANO
|14
|DE BELLIS ANNAMARIA
|8
|BOZZA ROSANGELA
|5
PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|MELLI SILVANA
|10
|GIARACUNI ROSITA
|4
|MACCHIA LUIGI
|2
|SPAVENTA GIOVANNI
|–
|OBICI FULVIO
|–
ITALIA VIVA
|Candidato
|Preferenze
|ROSSETTI GIULIO
|10
|COLAPIETRO MARIA VITTORIA
|7
|ANGELINI VINCENZO
|5
|COMO LUIGI DETTO “GIGI”
|4
|SCIALPI ANTONELLA
|2
|MONTECRISTO GIUSEPPE
|1
|LIBRARO CAMILLA
|–
SCALFAROTTO PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|DI LENA ANGELO
|8
|DEL POPOLO MARIA CARMELA
|3
|ARPAIA ANTONIO
|1
|MARTUCCI MARCO
|1
|MESSE VERUSCHKA
|–
|GIANCOLA IVAN
|–
FUTURO VERDE
|Candidato
|Preferenze
|CARDELLICCHIO ANTONIA
|1
|MANIGRASSO FABIANA
|1
|BIASI GIOVANNI
|–
|CIMADOMO CLAUDIO
|–
|FANELLI PIETRO
|–
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
|Candidato
|Preferenze
|BASTA VALENTINA
|6
|CESARIA NICOLA
|4
|LA TANZA EMILIANO
|4
|DONNO ADA
|1
|CALABRETTI PIERDAVIDE
|–
|MARTURANO TIZIANA
|–
|MORELLI GIUSEPPE
|–
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|VITELLIO LUCIA
|4
|SERIO FRANCESCO
|2
|CACCAVALE LOREDANA
|–
|CORATELLA MASSIMO
|–
|D’INGEO ANGELO
|–
|MASI GIANVITO
|–
|QUINTAVALLE LUIGI
|–
FIAMMA TRICOLORE
|Candidato
|Preferenze
|TAURINO SALVATORE
|–
|MELE PATRIZIA
|–
|SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA
|–
|ARDITO ALESSANDRO
|–
|CALVI CRISTINA
|–
|ROMANO ELIANO
|–