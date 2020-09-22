Ecco di seguito i risultati, preferenza per preferenza, dei candidati della circoscrizione della provincia di Taranto nei seggi di Grottaglie:

LA PUGLIA DOMANI

FRATELLI D’ITALIA

UDC – NUOVO PSI

LEGA SALVINI PUGLIA

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO

CON EMILIANO

PARTITO DEMOCRATICO

SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA

ITALIA IN COMUNE

POPOLARI CON EMILIANO

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