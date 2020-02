“Italia in Comune, sez. di Grottaglie, è lieta e orgogliosa di presentarvi la sua Candidata al Consiglio Regionale della Puglia (per la provincia di Taranto), l’Avvocatessa Antonella Galeone, fortemente voluta dal Segretario Cittadino Vito Rossini e da tutta la sez. di Italia in Comune Grottaglie perchè riteniamo sia persona capace, la quale rispecchia pienamente i valori del partito e del suo fondatore Federico Pizzarotti. Quindi

in un contesto politico regionale con poche figure femminili è necessario arricchirsi di donne competenti, determinate e preparate. Italia in Comune – Grottaglie”.

Ad annunciarlo poco fa sui social il coordinamento cittadino di Italia in Comune-Grottaglie.