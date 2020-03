Ci stanno giungendo diverse richieste di informazioni su come, soprattutto, le associazioni devono adempiere alle disposizioni del Decreto Legge emanato dal Governo.

Come ben sapete su Gir stiamo documentando solo ed esclusivamente con FONTI UFFICIALI l’emergenza COVID19 che sta interessando l’Italia.

Lunedì’ mattina il Sindaco di Grottaglie parteciperà ad un incontro in Prefettura a Taranto. A seguito di tale incontro convocherà tutti gli operatori economici e sociali che sono interessati direttamente dalle disposizioni del Decreto per fornire loro una lettura puntuale dello stesso.

Cosa dice il Decreto?

L’articolo 1, comma b e comma c dice:

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

Cosa dice l’Allegato 1