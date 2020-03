Emergenza CoronaVirus: Sindaco Grottaglie: “Non uscite. Solo per necessità”. Caso Sospetto a Francavilla

“Come potrete notare anche io sto cercando di limitare i miei spostamenti in Comune, solo per casi urgenti, per tutelare la mia famiglia e i miei collaboratori. Ci sono alcuni aggiornamenti importanti ed utili.”

E’ quanto comunica Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, nell’ultimo video appello di poco fa. Il primo cittadino informa preliminarmente del caso sospetto a Francavilla Fontana e fa un lungo appello ai cittadini grottagliesi di non uscire di casa e di attenersi alle disposizioni. Tutti.

Pronto Farmaco e Pronto Spesa

✅ Attivato da questa mattina il servizio PRONTO FARMACO e PRONTO SPESA in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile. 🔴 IMPORTANTE: il servizio è assolutamente GRATUITO. (info http://bit.ly/2xuIBKm )

Cimitero chiuso al pomeriggio, Funerali ristrettissimi

❌ CIMITERO chiuso il POMERIGGIO. Per i funerali è disposto il periodo di osservazione all’interno del cimitero con possibilità di ingresso per i parenti più stretti, massimo 4 persone per volta, coniuge, padre/madre, figlio/figlia (ordinanza http://bit.ly/3aL3VJN )

Mercato del Giovedì Sospeso