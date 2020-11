“Abbiamo ricevuto ufficialmente il nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che entra in vigore da domani, fino al 3 dicembre.

Si attende in giornata l’ordinanza del Ministero della Salute che identificherà le tre fasce di regioni, a seconda del rischio contagio e della capacità di risposta del sistema sanitario. Pertanto al momento ufficialmente non sappiamo in quale fascia sia collocata la Regione Puglia e quali siano i provvedimenti da adottare da domani in base al nuovo Dpcm. Non appena avremo notizie vi aggiornerò.”

E’ quanto dichiara il primo cittadino sui social.