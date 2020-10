” Ricordo che per le persone positive al Covid-19 è previsto un servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti. In pratica dovranno esporre il mastello del colore previsto nella giornata, ma non dovranno effettuare la raccolta differenziata . Quindi dovranno chiudere il rifiuto indifferenziato in due sacchetti di plastica ben sigillati e mettere tutto nel contenitore colorato . Per qualsiasi chiarimento vi prego di scrivere all’indirizzo : sindaco@comune.grottaglie.ta.it. Grazie per le collaborazione”.

E’ quanto informa il sindaco di Grottaglie con un post sui social.