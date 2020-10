Con apposita ordinanza il sindaco di Grottaglie ha previsto misure e restrizioni per l’accesso al Cimitero.

L’INGRESSO CONTINGENTATO AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE per un numero massimo di n° 70 persone per volta, con la previsione di massimo 2 persone per nucleo familiare, con una permanenza al suo interno di massimo 30 minuti, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal 27.10.2020 al 05.11.2020, demandando al personale delle Associazioni di volontariato della Protezione Civile la disciplina dell’ingresso e dell’uscita dal Cimitero Comunale;

L’INGRESSO AL PUBBLICO NEL CIMITERO COMUNALE unicamente dall’ingresso Principale, consentendo, invece, l’USCITA dagli altri due cancelli laterali, come indicato nell’allegata planimetria;

IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE e nelle cappelle di famiglia, consentendo la permanenza di un numero massimo di 6 persone all’interno delle Congreghe;

L’OBBLIGO DI RISPETTARE, in ogni caso, il DISTANZIAMENTO SOCIALE sia all’interno e sia all’esterno del Cimitero Comunale;

L’INGRESSO CONTINGENTATO, in occasione della Santa Messa in memoria dei defunti che si celebrerà il 2 novembre 2020, ad un numero massimo di 15 persone, rispettando, in ogni caso, il distanziamento sociale;

ORDINA ALTRESI’

di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, sia all’interno e sia all’esterno del Cimitero Comunale, come peraltro già previsto dalle vigenti disposizioni normative;

RACCOMANDA

ai titolari delle rivendite di piante e fiori di sensibilizzare la propria clientela al rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento delle distanze di sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni normative in tema di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;

SANZIONI

i trasgressori saranno puniti, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, con una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00 (pagamento in misura ridotta entro 30 gg. € 280,00).