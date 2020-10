Emergenza Covid provincia di Taranto: salgono a 72 gli attuali positivi a Laterza

“Bollettino di oggi 30 ottobre 2020 (aggiornato al 28 ottobre)

Attuali positivi: 72

Sotto sorveglianza / in isolamento fiduciario: 266 di cui 47 negativi

Siamo prossimi a novembre, mese in cui commemoriamo i nostri cari defunti.

Invito la cittadinanza a rispettare le prescrizioni già note ed osservare alcuni comportamenti specifici presso il cimitero comunale:

– indossiamo sempre la mascherina

– manteniamo la distanza fisica

– evitiamo assembramenti

– cerchiamo di permanere all’interno del cimitero non oltre 20 minuti

– entriamo dalla cancellata principale ed usciamo da quella secondaria in modo da facilitare i flussi e i controlli

Le Forze dell’Ordine e i volontari vigileranno sul rispetto dei comportamenti.

Vi aggiornerò al più presto in caso di novità.”

E’ quanto ha comunicato ieri sera il sindaco di Laterza sui social.