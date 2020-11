“L’ultima comunicazione ufficiale della ASL tramite la Prefettura di Taranto è relativa al giorno 29 ottobre e riporta 31 positivi al Covid a Crispiano. Dalla rete dei medici di base, tuttavia, risultano almeno altri 3 casi confermati in queste ore che portano il totale a 34. La maggior parte di loro sono asintomatici o con sintomi lievi.”

A comunicarlo è il sindaco di Crispiano.

“Sono stato avvertito in serata dalla ASL che domani 2 novembre il Poliambulatorio di Crispiano resterà chiuso per sanificazione, la misura precauzionale si è resa necessaria per via di un contatto con un Positivo Covid da parte del personale sanitario. Le prestazioni sanitarie verranno ripristinate il prima possibile, non appena sarà completato il tracciamento dei contatti e si avranno i risultati dei tamponi.”