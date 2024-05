Pubblicità in concessione a Google

Open day Emicrania. In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, nella giornata del 27 maggio 2024 Fondazione Onda coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico.

L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità di vita dei pazienti.

Le strutture in Puglia che hanno aderito all’iniziativa sono:

ASL Bari – Ospedale Di Venere di Carbonara di Bari

ASL Bari – Ospedale San Giacomo

ASL Lecce – Ospedale Vito Fazzi

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico

Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia – Ospedali Riuniti

IRCCS (Ospedale) Casa Sollievo della Sofferenza

Emicrania: i servizi gratuiti a Taranto

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1Taranto (TA)

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 27/05/2024

Specificare di cosa si tratta: videocounselling sulla prevenzione e riconoscimento precoce

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: pagine social istituzionali asl taranto

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 27/05/2024

Specificare di cosa si tratta: presentazione ambulatorio dedicato all’emicrania

Ulteriori Informazioni: riprese video ed interviste agli operatori sanitari per la presentazione dell’ambulatorio e dei servizi offerti in materia di emicrania da inserire sulle piattaforme social aziendali (Facebook, Instagram, Youtube)

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme social ASL Taranto

Prenotazione obbligatoria: No