Emiliano: “Grazie a tutti, la Puglia non ha piegato la schiena”. Su Fitto: “Si è battuto bene, complimenti”

In Puglia oggi non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera! Sento tutta la gioia e la responsabilità di questo voto, della fiducia che mi avete rinnovato. Grazie alle pugliesi e ai pugliesi, per me oggi vince la Puglia tutta intera. Grazie alla partecipazione, l’affluenza è più alta di 5 punti rispetto al 2015. Grazie a quanti sono al lavoro in queste ore nei seggi, perché hanno contribuito a scrivere questa bella pagina di partecipazione in sicurezza.