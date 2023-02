Entro l’anno Concorso per lavorare alla Provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

Esame del Piano triennale delle opere pubbliche, con particolare riferimento agli interventi programmati in tema di edilizia scolastica e manutenzione stradale; illustrazione delle linee guida del bilancio di previsione; proposte per l’incremento della pianta organica del personale non solo sfruttando lo scorrimento delle graduatorie nazionale e regionale, ma anche attraverso concorsi da svolgersi entro l’anno; presentazione dello schema per la costituzione del Consorzio e per lo Statuto del Parco naturale “Terra delle Gravine”.

Sono stati questi alcuni dei temi trattati nel corso dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Taranto convocata dal presidente Rinaldo Melucci e tenuta questa mattina nel Salone degli Stemmi presso la sede dell’Ente di via Anfiteatro. Alla riunione hanno partecipato anche i quattro dirigenti provinciali dei Settori Viabilità, Edilizia, Affari Generali ed Economico, Finanziario e Personale, la cui presenza si è rivelata utile per fornire chiarimenti in ordine all’utilizzazione delle risorse disponibili e alla pianificazione della serie di lavori e di iniziative che interesserà tutto il territorio.

Come ha avuto modo di affermare il presidente Melucci, il piano delle opere pubbliche riserva grande attenzione, da un lato, alla realizzazione di lavori di manutenzione, riqualificazione, adeguamento funzionale e messa in sicurezza di numerosi istituti scolastici e, dall’altro, all’esecuzione di opere riguardanti le infrastrutture stradali dei versanti occidentale ed orientale della Provincia.

Durante la riunione, alcuni sindaci hanno rilevato la necessità di procedere all’aumento del personale per un migliore funzionamento della macchina amministrativa. Un’esigenza a cui si sta facendo fronte, come precisato dallo stesso presidente Melucci, sia attraverso la richiesta delle figure tecniche necessarie alla Regione (che potrebbe provvedere in base allo scorrimento di sue graduatorie), sia tramite l’avvio di procedure concorsuali. Ma non solo. Un aiuto per l’ottimizzazione del lavoro, come illustrato nel corso del suo intervento dal responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune di Taranto, potrà giungere anche da una puntuale organizzazione di quei dati che consentono di ottenere una conoscenza più specifica sia dell’intera provincia, sia dei singoli territori comunali attraverso l’analisi (ad esempio) dell’andamento demografico, della ricettività turistica, della qualità delle acque di balneazione.

Infine, l’assemblea (che tornerà a riunirsi nelle prossime settimane) è stata anche l’occasione per ricordare la grande opportunità di confronto e partecipazione che offre ai Comuni il “Master Plan della Terra d’Otranto”, il progetto che l’Università del Salento sta sviluppando insieme alle Province di Brindisi, Lecce e Taranto allo scopo di rafforzare e valorizzare l’attrattività culturale, storica, turistica ed economica di quella che è da ritenersi una grande area metropolitana.