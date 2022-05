Pubblicità in concessione a Google

Con pochi e semplici passaggi i cittadini dell’ASL di Taranto – aventi diritto all’esenzione per reddito – possono accedere o rinnovare l’esenzione ticket per motivi di reddito. Dal 31 marzo 2022, cessato lo stato di emergenza epidemiologica da covid 19, gli attestati provvisori di esenzione per reddito non sono più stati prorogati automaticamente.

I cittadini che beneficiano delle esenzioni ticket, per motivi di reddito, dovranno verificare presso il medico di famiglia la presenza del proprio nominativo nell’elenco fornito dal Sistema Nazionale Tessera Sanitaria. Solo gli assistiti che non risultano inseriti negli elenchi, ma che ritengono di avere i requisiti previsti, dovranno recarsi presso i CAF/Intermediari Entratel o presso i Distretti Socio Sanitari per rendere un’autocertificazione.

Esenzione ticket: gli elenchi

Gli assistiti che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Solo se non si è inclusi negli elenchi degli esenti, ma si ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, bisogna recarsi presso gli sportelli del Distretto di appartenenza per autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione oppure rivolgersi ai CAF/INTERMEDIARI ENTRATEL convenzionati.

I servizi attivi per l’esenzione ticket

Sono attivi, infatti, presso gli sportelli CAF/Intermediario Entratel che hanno aderito alla convenzione con la ASL DI TARANTO, i servizi di:

assistenza sulla procedura per il rilascio della certificazione per la esenzione, dal reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutica;

per la esenzione, dal reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutica; accoglienza e informazioni ai cittadini relativamente alla campagna;

ai cittadini relativamente alla campagna; assistenza alla compilazione della relativa modulistica e della autocertificazione, completando la pratica con la fotocopia del documento di identità e dell’autocertificazione resa dal cittadino;

completando la pratica con la fotocopia del documento di identità e dell’autocertificazione resa dal cittadino; assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per la richiesta di esenzione

verifica del possesso dei requisiti reddituali,

caricamento dei dati relativi all’istanza secondo quanto dichiarato;

compilazione, con il programma on-line messo a disposizione dal MEF, dell’autocertificazione come da modello predisposto, ed acquisizione della sottoscrizione del dichiarante,

Consegna del certificato di esenzione per motivi di reddito (completato con l’apposizione del timbro) e dell’autocertificazione attraverso il Sistema TS;

per motivi di reddito (completato con l’apposizione del timbro) e dell’autocertificazione attraverso il Sistema TS; Consegna delle pratiche di rilascio dei certificati di esenzione, per motivi di reddito, ai Distretti di riferimento rispetto alla residenza degli assistiti entro e non oltre 15 giorni dal rilascio.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici?

Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni , appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);

, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01); Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);

e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02); Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti in automatico negli elenchi e devono autocertificare la condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);

e loro familiari a carico (codice E03); Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04);

di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04); Assistiti appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);

Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95);

Assistiti appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

Codici E01 e E02: esenzione per visite ed esami specialistici

Codice E94: esenzione totale per l’acquisto di farmaci (1)

Codici E95 e E96: esenzione parziale per l’acquisto di farmaci (1)

Codici E03 e E04: esenzione per viste ed esami specialistici ed esenzione totale per l’acquisto di farmaci (2)

1: non include l’esenzione per la quota fissa di 1 euro a ricetta per l’acquisto di farmaci

2: include anche l’esenzione per la quota fissa di 1 euro a ricetta per l’acquisto di farmaci IMPORTANTE Non vi è alcuna scadenza per effettuare l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con urgenza alla propria ASL.

E’ opportuno rivolgersi prima al proprio medico di base per verificare di essere inclusi negli elenchi degli esenti. Gli utenti in possesso delle credenziali IDP o SPID possono verificare le proprie esenzioni online sul portale regionale della salute (www.sanita.puglia.it).