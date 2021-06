Pubblicità in concessione a Google

La prima settimana d’estate ha portato un caldo rovente sulla gran parte d’Italia.

In molte città, soprattutto al Sud, le temperature hanno abbondantemente superato i 30°C, arrivando a sfiorare addirittura i 40°C. E’ l’effetto dell’anticiclone Africano, che produrrà ancora nelle prossime ore un forte riscaldamento su tutto il bacino del Mediterraneo e quindi in particolare sulle zone meridionali.

L’Italia divisa tra afa e acquazzoni

Mentre al Sud l’anticiclone soffia aria rovente, facendo felici i vacanzieri che hanno prenotato le ferie in anticipo ma creando non pochi problemi alle persone ed all’agricoltura, situazione abbastanza diversa fanno registrare le regioni settentrionali, dove una massa d’aria fredda, proveniente dalla Francia e diretta in Germania, farà sentire il suo effetto anche in alcune regioni alpine, che potranno essere interessate da fenomeni temporaleschi anche intensi.

Nel pomeriggio quindi, mentre in gran parte dell’Italia il tempo sarà comunque sereno e soleggiato, sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia potranno verificarsi fenomeni temporaleschi anche violenti con forti raffiche di vento e grandinate. Una situazione di maltempo che dovrebbe comunque risolversi entro la serata, quando il ciclone atlantico dovrebbe attenuare i suoi affetti, riportando le condizioni meteo ad una condizione più estiva.

Puglia nella morsa del caldo

In Puglia, come detto, l’estate si farà sentire con tutta la potenza dell’anticiclone, con temperature che fino a giovedì dovrebbero far registrare minime sopra i 20°C e massime oltre i 30°C, con punte sino a 36-38°C e picchi che sfioreranno i quaranta gradi nelle ore pomeridiane.

La situazione dovrebbe migliorare leggermente tra venerdì e domenica, con le massime il leggera diminuzione ma comunque ancora stabilmente oltre i trenta gradi, temperatura che dovrebbe poi mantenersi anche la settimana prossima, quando già da lunedì sarà previsto un nuovo aumento delle massime.

I venti saranno generalmente deboli o moderati, mentre i mari saranno calmi o poco mossi sia sul litorale ionio che su quello adriatico