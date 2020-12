“Nel pomeriggio odierno, mentre il Governo si appresta a firmare il sacrificio di altre generazioni di tarantini, senza che siano stati nemmeno resi pubblici i termini dell’intesa col privato, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e altri colleghi amministratori del territorio, in segno di protesta e denuncia per ciò che si sta compiendo, consegneranno al Prefetto di Taranto le proprie fasce di rappresentanza. Per l’occasione, inoltre, in memoria delle tante vittime del passato e col cuore rivolto a chi ancora in questi giorni si ammala e continuerà ad ammalarsi a causa dell’ex Ilva, i suddetti Enti locali porranno a mezz’asta le proprie insegne e listeranno a lutto uno dei monumenti simbolici della storia e delle aspirazioni della comunità ionica.”

E’ quanto comunica l’ufficio stampa del Comune di Taranto con un comunicato inviato ai media e pubblicato sui social.