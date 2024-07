Pubblicità in concessione a Google

La Regione Puglia ha partecipato in questi giorni a Spacetide, la conferenza internazionale organizzata a Tokyo ogni anno dal 2016 dall’omonima fondazione, durante la quale si riuniscono i più importanti stakeholder del settore aerospazio del Giappone e, più in generale, dell’Asia Pacifica.

Pubblicità in concessione a Google

La conferenza Spacetide intende creare e sviluppare un ecosistema per l’utilizzo commerciale delle attività spaziali.

La Regione puntare alla collaborazione con il Giappone. Si tratto di un lavoro a tappe che consentirà anche di rappresentare al meglio la Pugliae a Expo Osaka 2025 nell’ambito della settimana “The future of community and Mobility Week” in programma dal 15 al 26 maggio.

Il settore dell’Aerospazio, quello dell’innovazione sono punti di forza di un Paese come il Giappone all’avanguardia nell’affrontare le sfide economiche e sociali del futuro. “Ma sono anche i punti di forza della nostra regione, considerata la locomotiva del Sud e capace, contro ogni pronostico, di puntare sul settore dell’aerospazio che nell’export sfiora i 200 milioni di euro contribuendo per il 5,75% al risultato esportativo dell’Italia. Un risultato che da una parte ci rende fieri dall’altro ci impone di esplorare nuovi mercati e di consolidare azioni in grado di posizionare la Puglia nel mercato asiatico. Questi giorni sono stati un’occasione importante per presentare la nostra filiera dell’aerospazio, il DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale, lo Spazioporto di Grottaglie e per sviluppare nuovi rapporti di collaborazione.” Si legge in una nota diffusa dall’ente-