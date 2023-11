Pubblicità in concessione a Google

A partire da ieri, 6 novembre, molti di noi hanno visualizzato una notifica particolare: riguarda Facebook e Instaram a pagamento. E’ una schermata che contiene un messaggio che chiede se vogliamo utilizzare i social senza inserzioni pubblicitarie ( a fronte di un pagamento) o se vogliamo continuare ad utilizzare la versione gratuita ma con le inserzioni pubblicitarie.

Meta, la società fondata da Mark Zuckerberg ha lanciato la possibilità, per gli utilizzatori europei, di aderire ad un abbonamento per fruire di Facebook e Instagram a pagamento ma senza essere interrotti dalle pubblicità.

Facebook e instagram a pagamento, i costi

Quanto costa l’abbonamento? È su base mensile e costerà € 9,99 al mese per chi si abbona sulla piattaforma web, € 12,99 euro al mese su dispositivi mobili iOS e Android.

Non è un obbligo o un’imposizione, ma solo un’opzione, una possibilità per essere liberi dalle pubblicità. Non aderendo all’offerta, si potrà regolarmente continuare ad usare i due social gratuitamente ma con l’inclusione delle inserzioni, che saranno comunque selezionate e mirate in base a ciò che l’algoritmo restiutuisce in termini di preferenze e interessi personali.

Facebook e Instagram a pagamento, la decisione di Meta

La possibilità di avere Facebook e Instagram a pagamento era stata comunque anticipata nei mesi scorsi. “A seconda della scelta di attivare l’abbonamento tramite il web o su dispositivi mobili – spiegano fonti da Meta – il costo sarà di 9,99 euro al mese sulla piattaforma web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android.

Indipendentemente dalla sede dell’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account di Facebook e Instagram connessi al Centro gestione account dell’utente. Fino all’1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà efficace per tutti gli account legati al Centro gestione account dell’utente.

A partire dall’1 marzo 2024, per ciascun ulteriore account aggiunto al Centro gestione account dell’utente, verrà applicato un costo supplementare di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti tramite il web e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android».

Come rispondere all’alert

Alcuni utenti hanno già ricevuto da ieri un alert in cui c’è la frase “scegli come continuare a usare…” , all’apertura delle app di Instagram o Facebook e vengono proposte due opzioni: “abbonati” e “usa senza costi aggiuntivi”.

Sta quindi a noi operare la scelta se continuare con la versione gratuita o abbonarsi alla versione senza pubblicità. Nel secondo caso si autorizzano i social a continuare a ricevere inserzioni che saranno sempre più personalizzate.

«Riteniamo fermamente nell’idea di un internet gratuito supportato dalla pubblicità e continueremo a garantire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi, indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere riservate e sicure le informazioni delle persone, conformemente alle nostre normative e al Regolamento Ue sulla protezione dei dati», si legge nella dichiarazione diffusa da Meta.