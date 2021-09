PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Nella città di Grottaglie la farmacia di turno per sabato 25 Settembre 2021 sarà FARMACIA SANT’ANNA DR. GIUSEPPE RICCIARDI (Via Martiri di Via Fani 17, tel. 0996417374)

aperta H 24,

PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

domenica 26 Settembre sarà di turno H 24 la FARMACIA SANT’ANNA DR. GIUSEPPE RICCIARDI (Via Martiri di Via Fani 17, tel. 0996417374)

. Ogni settimana su Gir Grottaglieinrete è possibile conoscere la disponibilità e gli orari di apertura delle farmacie che effettuano il servizio il sabato e la domenica.

Troverete il riferimento anche sulle bacheche di Facebook e Twitter di Gir Grottaglieinrete.

(La redazione non si assume responsabilità sui dati riportati, che sono solo informativi).