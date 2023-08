Assessorato All’Ambiente informa: “Increscioso fatto avvenuto a Grottaglie”. Stefani: “Esprimo la mia personale solidarietà prima come uomo e poi come amministratore”

Pubblicità in concessione a Google

Increscioso episodio a Grottaglie.

La nota integrale diffusa dall’ Assessorato All’Ambiente Città di Grottaglie

“Esprimo la mia personale solidarietà prima come uomo e poi come amministratore all’operatore della Teorema dopo l’increscioso episodio avvenuto ieri mattina a Grottaglie”.

E’ quanto comunica Maurizio Stefani, assessore all’Ambiente della Città di Grottaglie a seguito di quanto avvenuto ieri ai danni di un operatore impegnato nella raccolta dei rifiuti durante il normale turno di lavoro, a seguito di una verifica su un prelievo non ritirato poiché non conforme.

“Una aggressione che non possiamo tollerare, uno dei due operatori ha dovuto ricorrere alle cure del Punto di Primo Intervento che ha diagnosticato 5 giorni di prognosi – continua Stefani. A nome del sindaco e di tutta l’amministrazione giunga la nostra solidarietà”.

Stefani appresa la notizia ha raggiunto prontamente l’ospedale San Marco per sincerarsi delle condizioni del malcapitato, informando il primo cittadino su quanto avvenuto. “A lui e tutte le squadre che ogni giorno si impegnano per il bene e la pulizia della nostra città giunga un nostro abbraccio di vicinanza per quanto accaduto”.