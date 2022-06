Pubblicità in concessione a Google

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una Mozione sul Parco delle Gravine ricadenti nel territorio comunale.

A darne notizia Vincenzo Lenti, consigliere comunale e Ciro Francesco Miale, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. La mozione nasce a seguito della discussione in consiglio comunale della interpellanza presentato dal gruppo di cui non si ha avuta giusta soddisfazione.

“Con questa mozione si propone al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere tutte le procedure per consentire una nuova perimetrazione definitiva del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, escludendo tutte le aree prive di confini certi e le zone non interessate dalla presenza di solchi gravinali, previa effettuazione dei sopralluoghi e sentite le Associazioni venatorie, ambientaliste e agricole.”

La nuova perimetrazione – sei legge nella nota inviata ai media – consentirebbe una gestione più efficace del Parco oltre a recuperare ed utilizzare importanti superfici agricole coltivabili e quelle destinate al pascolo con una ricaduta positiva sul territorio.