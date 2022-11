Pubblicità in concessione a Google

E’ febbre da Superenalotto questa sera: il jackpot è di quasi 300 milioni di euro ed è il più alto nella storia mai raggiunto in Europa.

L’ultima volta in cui venne centrato il 6 vincente al Superenalotto era il 22 maggio 2021. Un anno e mezzo fa con una schedina da 2 euro giocata a Montappone, nelle Marche, il fortunato si aggiudicò 156 milioni di euro. E come non ricordare un altro 6 storico se non quello del 6 febbraio del 1999. Il vincitore incassò 86miliardi 724 milioni 244mila 342 lire proprio a Grottaglie.