Pubblicità in concessione a Google

Più comode, confortevoli e sicure tre fermate capolinea Ctp a Taranto, Massafra e Grottaglie. Dopo l’implementazione della flotta con 20 nuovi bus ibridi, l’azienda ha messo in agenda l’installazione di nuove pensiline di cui saranno dotate 3 fermate considerate particolarmente nevralgiche per il flusso di utenza o per la particolare collocazione dell’area di salita e discesa dei passeggeri.

Pubblicità in concessione a Google

Nello specifico, queste piccole ma utili infrastrutture verranno realizzate: a Taranto, in via Dante, nel tratto compreso tra le vie Nitti e Pupino, nell’area di fermata prospiciente l’immobile ex Enpass; a Massafra, nella nuova fermata di recente più opportunamente ricollocata lungo la via per Martina Franca; a Grottaglie in piazza IV Novembre, nei pressi di un distributore di carburante.

“La dotazione delle pensiline nelle aree di fermata – commenta il presidente Francesco Tacente – è un ulteriore tassello della più ampia programmazione di rilancio e riqualificazione promossa dal cda per l’efficientamento del sistema di trasporto pubblico della provincia ionica, migliorando l’esperienza dell’utenza. Le pensiline definiscono, infatti, l’area di fermata rendendola un luogo più sicuro, comodo e confortevole per i nostri passeggeri e al riparo sia nelle ore più assolate sia dalle intemperie atmosferiche”

All’interno di ogni pensilina sarà presente il pannello Qr code per monitorare, in tempo reale, tutte le informazioni relative ai mezzi in arrivo e partenza. Nei giorni scorsi il provvedimento è stato deliberato dal cda presieduto dall’avvocato Tacente, ed è già in fase di esecuzione sia per l’acquisto delle forniture sia per le istanze autorizzative inviate ai tre comuni interessati.

“Si conta di poter dotare di pensiline entro la fine di gennaio queste prime tre fermate che sono peraltro anche i capolinea del capoluogo e di altri due importanti centri della provincia. Gli uffici sono già al lavoro e sarà mia cura sollecitare la più rapida esecuzione dell’installazione. I

ntanto comunque non si escludono analoghi efficaci interventi di riqualificazioni su altre aree di fermata del trasporto pubblico del Ctp, in modo da garantire un servizio sempre più efficiente e all’altezza delle aspettative dei cittadini – aggiunge il presidente Tacete -. Gli interventi in programma rappresentano solo una parte di un progetto più ampio che comprende la modernizzazione della flotta e il miglioramento delle infrastrutture urbane, con l’obiettivo finale di incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre così l’impatto ambientale dei mezzi privati”.