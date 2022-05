Pubblicità in concessione a Google

La festa della mamma è una ricorrenza celebrata in molte parti del Mondo, per onorare la figura della Madre, della maternità. In Italia e in molti altri paesi viene solitamente celebrata la seconda domenica di Maggio, quest’anno si festeggerà l’8 maggio 2022.

Festa della mamma: cosa regalare

Figli di tutte le età dedicheranno pensieri, regali e piccole o grandi attenzioni alle loro madri, omaggiandole solitamente con fiori, cioccolatini o dolci, regali di ogni genere. In questa occasione, i bambini offrono regali alle loro madri, come disegni o altri lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola; comune è anche l’usanza di recitare poesie dedicate alla mamma, anch’esse studiate a scuola. Se non sai ancora cosa regalare alla tua mamma, un’idea vincente può essere una t-shirt simpatica e divertente, con frasi e immagini colorate e ironiche.

E’ un bel pensiero festeggiare anche le nonne, le mamme delle mamme e le future mamme, le mamme “in attesa”. Questa festa, infatti, è anche in onore della nascita e della maternità, le cui origini sono antichissime.

Come nasce la Festa della mamma

Le origini di questa ricorrenza sono molto antiche in quanto risalgono agli antichi Greci che dedicavano alle loro genitrici un giorno all’anno, festeggiando la dea Rea, madre degli dei e tutte le divinità legale alla fertilità.

Ma la storia che ha poi ha portato alla sua ufficialità, inizia dagli Stati Uniti: in Philadelphia, nel 1907, Ana Jarvis, desiderosa di ricordare l’anniversario della morte della madre, persuase la sua parrocchia nel West Virginia, a celebrare l’evento ogni seconda domenica di maggio; l’iniziativa piacque così tanto che i sostenitori della Jarvis, con una petizione inviata a ministri e uomini d’affari, proposero la festa come giorno nazionale dato che, nel frattempo, l’usanza si era diffusa in tutti gli Stati americani. E nel 1914, il Presidente Wilson, ufficializzò la festa come festività nazionale, da tenersi ogni anno nella seconda domenica di maggio.

Le origini della festa della mamma in Italia

In Italia la festa della mamma come la si intende oggi è nata invece a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l’altra invece a motivi religiosi.

Dal punto di vista commerciale, fu Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, fu uno dei promotori della legge istitutiva della festa della mamma, approvata nel 1958. Dal punto di vista religioso, la festa risale all’anno successivo, il 1957, e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L’idea di don Otello Migliosi fu quella di celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o biologica ma nel suo forte valore religioso, cristiano anzitutto ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di dialogo delle varie culture tra loro.

Festa della mamma, mese delle rose e della Madonna

E’ molto diffusa l’usanza di regalare rose rosa alle proprie mamme e di portare rose bianche sulle tombe delle mamme che non ci sono più. Maggio è proprio il mese dello sbocciare dei fiori e in particolare delle rose. La rosa infatti è considerata la madre di tutti i fiori.

Secondo la tradizione cattolica, maggio è il mese dedicato alla Madonna, la mamma di tutti per eccellenza.

Del resto, l’aspetto femminile di questo mese potrebbe essere attestato fin dall’antichità: il nome Maius pare derivare dalla dea romana Maia, divinità della terra, dell’abbondanza e della fertilità.