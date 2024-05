Pubblicità in concessione a Google

Il mese di maggio è da sempre dedicato alla Madonna, e a Grottaglie si celebrano i solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie.

Un ricco programma di eventi civili e religiosi incentrati sulla parrocchia della Madonna delle Grazie, chiesa centrale della comunità Grottagliese con grande afflusso di fedeli e devoti.

I momenti più intensi saranno la Benedizione delle Mamme in dolce attesa, “Un fiore per Maria”, in cui i bambini offriranno un fiore e i neonati il fiocco della nascita, il Santo Rosario, e la S. Messa Solenne, a seguire la Processione che si snoderà per le vie della cittadina. Quest’anno sarà presente Mons. Salvatore Ligorio, tanto amato dalla comunità grottagliese.