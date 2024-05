Festa San Cataldo a Taranto: dove parcheggiare. Navetta gratuita

Pubblicità in concessione a Google

In relazione ai festeggiamenti di San Cataldo Santo Patrono di Taranto, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio sarà interdetto il traffico veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III nel tratto compreso tra Corso Due Mari e via Giovinazzi; pertanto i percorsi degli autobus subiranno le deviazioni di seguito riportate.

Nella giornata di venerdì 10 maggio, inoltre, in concomitanza con il transito sul Ponte Girevole della Processione della statua di San Cataldo, gli autobus in transito attenderanno il defilamento della processione per poi riprendere il percorso ordinario.

Nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio Kyma Mobilità attiverà, ogni mezz’ora nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 24.00, un servizio gratuito di “Bus Navetta” che con due bus collegherà Corso Italia con Via Di Palma, capolinea davanti il “BAC Parco della Musica”, muovendosi sul seguente percorso circolare: Corso Italia (Capolinea) – via Japigia – via Minniti – via Principe Amedeo – via Crispi – via Di Palma (Parco della Musica – BAC) – via Leonida – via Japigia – Corso Italia.

Partenze da Corso Italia. 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00 – 23.30 – 24.00 (ultima partenza da via Di Palma).

In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, l’Amministrazione Comunale attiverà, di intesa con la Marina Militare, l’area di sosta gratuita presso la Stazione Torpediniere con oltre 200 posti/auto. Mercoledì 8 maggio il parcheggio sarà disponibile dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, giovedì 9 maggio dalle ore 17.00 alle ore 24.00, venerdì 10 maggio dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

Ricordiamo che l’accesso per la Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale dal lato del Borgo umbertino: negli orari di apertura Kyma Mobilità metterà a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.