“Da questa mattina il Comune di Francavilla Fontana è proprietario di tutto il complesso immobiliare che un tempo ospitava la Fiera Mostra dell’Ascensione, avendone acquistato anche l’ultima porzione pari a 10/1000 alla conclusione di una vicenda giudiziale che con pazienza abbiamo seguito passo passo, per l’evidente interesse pubblico alla fruzione di un’area cosí estesa in pieno centro abitato.”

A comunicarlo è il sindaco sui social

“Saranno necessarie in ogni caso importanti opere strutturali, ma non si può dubitare del ritorno di utilità per la nostra Cittá dell’operazione, che ha avuto il costo di soli 15.500 euro. Intanto mi fa piacere comunicarvi la notizia di questo acquisto e della soluzione economica che abbiamo trovato per potervi provvedere. Perchè tutte le discussioni fatte ruotare per anni intorno alla Fiera – le proposte più fantasione e forse inconsapevoli, ma anche quelle più ragionevoli – erano come i conti fatti senza l’oste, non essendone il Comune proprietario per intero.

E perchè questo luogo è memoria storica che vogliamo continui a vivere nel futuro.

Torneremo presto a parlarne.”

Conclude il sindaco di Francavilla Fontana.