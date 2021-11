Pubblicità in concessione a Google

Da diverso tempo il centro storico di Grottaglie è protagonista di uno sforzo costante di abbellimento e pulizia.

Pubblicità in concessione a Google

Semplici cittadini, con le loro forze, le loro risorse e le loro economie piantano fiori, puliscono muri, abbelliscono strade e vie con manufatti di ceramica, cercano in tutti i modi di riportare sotto gli occhi di tutti le tante, preziose bellezze che tanti di noi non conoscono.

Abbellire il quotidiano

Si possono discutere alcune scelte estetiche, si può obiettare sulle modalità di esecuzione di alcune operazioni ma certo è che tante cose sono state fatte, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La legittima soddisfazione di aver fatto qualcosa di bello ed utile per la comunità però, troppo spesso viene frustrata dall’atto incivile di (speriamo!) pochi vandali, che in pochi istanti vanificano gli sforzi di giorni e mesi.

La stupidità di pochi vanifica l’impegno di tanti

Pareti imbrattate, fioriere spaccate, piante divelte, oggetto rubati o distrutti sono solo alcuni degli esempi che i residenti possono raccontare a chi voglia ascoltare la loro delusione e la loro rabbia. Rabbia si, perché non si può restare calmi ed indifferenti (citando un grande della canzone italiana come Battiato) di fronte a queste dimostrazioni di miope imbecillità.

Strappare i fiori di una pianta per abbellire beffardamente una delle statue all’ingresso della chiesa madre con una sorta di scalpo floreale non è solo offensivo per l’opera d’arte ma testimonia il menefreghismo verso gli sforzi di chi quei fiori ha piantato, di chi quella pianta l’ha annaffiata e curata, di chi ha abbellito – con un gesto semplice ma efficace – un angoli di questo centro storico che ha bisogno, davvero bisogno, di questi atti di bellezza.

Fino a quando staremo a chiedere maggiori controlli, sanzioni e rispetto? Fino a quando ci sarà la voglia di porre riparo, giorno dopo giorno, al menefreghismo altrui? Fino a quando si avrà voglia di dare ascolto alla voglia di fare qualcosa di bello mettendo da parte lo scoramento di fronte alla ignoranza altrui?

Non lo sappiamo, ma quando la misura sarà colma e poco a poco gli imbecilli ed i menefreghisti la avranno vinta ed il centro storico tornerà buio, sporco e abbandonato a sé stesso, avremo perso tutti, e non solo chi ci abita.