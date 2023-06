Pubblicità in concessione a Google

“Le copiose precipitazioni atmosferiche di questo pomeriggio hanno creato disagi limitati al quartiere Paolo VI. Fortunatamente si sono verificati danni solo a immobili e infrastrutture, non a persone.”

E’ quanto segnala il Comune di Taranto con una nota.

“L’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente attivando il “Centro operativo comunale” e la Polizia Locale, che si è recata sul posto per gestire i disagi causati dagli allagamenti. È stato chiuso al traffico viale Cannata, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra il centro commerciale e via Grandi. Si è inoltre verificato uno smottamento dell’asfalto, all’incrocio tra viale Del Lavoro e viale Del Turismo.”

Informa il Comune.

“Un intervento specifico ha riguardato la scuola Pirandello, che è stata evacuata del poco personale presente (gli alunni non erano presenti) per infiltrazioni dal soffitto. Lo stesso problema si è verificato nella sede degli uffici comunali di piazza Pertini. La situazione, in entrambi i casi, è sotto controllo e si sta già intervenendo per i ripristini.”

Continua la nota.

“Isolati allagamenti sono stati registrati anche in altre zone della città, restano sotto osservazione le centraline idrometriche che allo stato attuale non segnalano particolari problemi.”