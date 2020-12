Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato in via definitiva l’installazione dei varchi videosorvegliati nella zona a traffico limitato del centro storico di Francavilla Fontana.

Il via libera è arrivato al termine di un lungo iter amministrativo che ha visto coinvolti l’Amministrazione Comunale, il Comando della Polizia Locale e il Ministero.

A seguito delle osservazioni presentate dal dicastero presieduto dalla Ministra Paola De Micheli, l’Amministrazione Comunale lo scorso gennaio aveva presentato una riperimetrazione dell’area con la collocazione dei varchi in Piazza Vittorio Emanuele II intersezione Corso Garibaldi, Via Cardinale Spinelli intersezione via Municipio, via Chiesa Matrice intersezione via Dante e via Oratorio della Morte intersezione via Chiariste.

E’ quanto comunica il Comune di Francavilla Fontana.

“Con l’introduzione dei varchi videosorvegliati confidiamo di restituire alla piena legalità una zona pedonale spesso violata dagli automobilisti – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – con questo strumento nessun accesso non autorizzato resterà impunito. Ringrazio il Comando della Polizia Locale nella persona del suo dirigente Antonio Cito per il lavoro svolto in questi mesi. La conquista della normalità passa dalla consapevolezza e dal rispetto delle regole da parte di tutti.”