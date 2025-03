Freddo in arrivo su Taranto, Martina Franca e Grottaglie: temperature in calo e mari molto mossi

Un'ondata di freddo colpirà la Puglia nei prossimi giorni, con temperature in forte calo e condizioni meteo avverse. Taranto, Martina Franca e Grottaglie si preparano a vivere notti gelide e venti intensi.

Le ultime previsioni confermano che nei prossimi giorni l’aria fredda in arrivo dall’Europa orientale porterà un brusco abbassamento delle temperature su tutta la Puglia, con particolare attenzione per le città di Taranto, Martina Franca e Grottaglie.

I valori minimi scenderanno sotto la media stagionale, con Martina Franca che raggiungerà i -1°C nelle notti tra il 19 e il 20 marzo. Anche Grottaglie sperimenterà un forte calo termico, con minime di 2°C, mentre Taranto vedrà le temperature scendere fino a 1°C. Il freddo sarà accompagnato da venti sostenuti che acuiranno la sensazione di gelo.

Oltre alle temperature in netto calo, si prevede anche un’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali. A Taranto, il Mare Ionio risulterà molto mosso, con onde che potrebbero superare i 2 metri di altezza. Questo potrebbe causare difficoltà per la navigazione e per le attività portuali.

A Martina Franca, il calo termico sarà più evidente nelle ore notturne, quando l’assenza di copertura nuvolosa favorirà la dispersione del calore. Anche nelle campagne circostanti potrebbero verificarsi leggere gelate, un fenomeno insolito per la seconda metà di marzo.

Grottaglie seguirà un trend simile, con temperature in discesa e venti moderati. La percezione del freddo sarà accentuata dal vento, portando un clima rigido nonostante l’assenza di precipitazioni significative.

Questo calo delle temperature arriva dopo un periodo di temperature miti, creando un contrasto marcato che si farà sentire soprattutto nelle ore serali e notturne. Si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi termici e di proteggersi adeguatamente dal freddo.

Resta aggiornato con le ultime previsioni per Taranto, Martina Franca e Grottaglie su MeteoPugliaindiretta e consulta le risorse meteo per approfondire gli effetti di questa ondata di freddo.